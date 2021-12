Svelata l’unità militare segreta Talon Anvil: ha fatto strage di civili in Siria e porta la firma di Obama

Si chiama Talon Anvil: è una cellula clandestina e illegale delle forze armate Usa, nata (ironia della sorte) sotto la presidenza del premio Nobel per la pace, Barack Obama, ha fatto strage di civili, inclusi donne e bambini, in Siria tra il 2014 e il 2019. Lo riporta il New York Times citando fonti militari e dei servizi di intelligence.

Per colpire gli attacchi contro lo Stato Islamico e ha lanciato decine di migliaia di bombe e missili contro obiettivi in Siria. Questa cellula, nota come Talon Anvil, avrebbe regolarmente ignorato le procedure standard e nascosto l’innumerevole numero di civili feriti e uccisi, inclusi donne e bambini, con tattiche ingannevoli.

La cellula di Talon Anvil ha lavorato 24 ore su 24 in tre turni fuori da uffici anonimi in Siria e Iraq tra il 2014 e il 2019. I membri di questa cellula hanno classificato erroneamente quasi tutti gli attacchi come difensivi al fine di eludere il rigoroso protocollo imposto agli attacchi offensivi e hanno iniziato a evitare il le telecamere dei droni dopo il lancio per nascondere le prove della morte di civili, riporta il New York Times.

Secondo un’analisi dell’ex consigliere del Dipartimento della Difesa e del Pentagono Larry Lewis, gli attacchi di Talon Anvil hanno ucciso civili a un ritmo dieci volte maggiore di quello di operazioni simili in Afghanistan.

I membri di Talon Anvil non indossavano uniformi, secondo uno degli ex membri, hanno lavorato con la cellula durante un conflitto nel 2017. Ha detto che lavoravano per nome, andavano a lavorare in pantaloncini e calzature casual e spesso sfoggiavano barbe folte. L’esercito ha spesso propagandato la precisione della sua campagna aerea e degli “attacchi chirurgici” durante la guerra anti-ISIS. Tutte frottole, secondo la ricostruzione del quotidiano Usa.

Alcuni falchi della Difesa Usa si erano lamentati, che l’unità illegale avesse comunque regole troppo rigide imposte dal presidente Barack Obama per ridurre le vittime civili. Una ritrosia che avrebbe rallentato i progressi nella lotta all’Isis. Pertanto, nel 2016, il presidente Usa ha invece consentito che le procedure venissero allentate e ai comandanti sul campo ha data maggiore autonomia per approvare gli attacchi.

Talon Anvil ha aggirato le misure per gli attacchi pianificati utilizzando impropriamente la giustificazione dell’autodifesa in numerose missioni, anche quando gli obiettivi erano lontani da zone di guerra, hanno detto le fonti interne al New York Times.

In Siria, il tasso di vittime civili è aumentato in modo significativo ogni anno in cui Talon Anvil ha operato, ha detto al Times Larry Lewis, ex consigliere del Pentagono e del Dipartimento di Stato.

Non tutti al Pentagono erano d’accordo con la libera applicazione dei protocolli, ha riferito il Times. In alcuni casi i piloti si sono rifiutati di sganciare bombe su obiettivi discutibili, alti funzionari della CIA si sono lamentati con i leader delle operazioni speciali e gli analisti dell’intelligence dell’aeronautica a volte hanno discusso con la cellula d’attacco sul fatto che gli attacchi potessero colpire civili e persino bambini anziché terroristi. A volte, anche i membri delle cellule si sono rifiutati di partecipare agli attacchi, hanno detto i funzionari al giornale. Ma hanno detto che la catena di comando ha ignorato i rapporti che esprimevano preoccupazioni.

Lewis ha accusato il generale Stephen J. Townsend, comandante della missione contro l’ISIS nel 2016 e nel 2017, di essere stato sprezzante nei confronti dei rapporti dei media e delle organizzazioni per i diritti umani. Townsend, ora capo dell’Africa Command degli Stati Uniti, ha negato le accuse in un’intervista telefonica con il Times.

Un ufficiale dell’intelligence dell’Air Force ha detto al Times che una volta la cellula ha ucciso tre uomini che lavoravano in un uliveto fuori dalla città di Manbij nel 2016. Portavano solo borse di tela e non c’erano prove per dimostrare che avessero qualcosa a che fare con qualsiasi forma di violenza e associazione con lo Stato Islamico, ma gli agenti hanno lanciato comunque il missile, uccidendoli. Le fonti anonime hanno detto al giornale che ci sono casi del genere sono stati numerosi.