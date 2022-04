Le influencer russe distruggono le borse di Chanel perché la griffe sarebbe “russofoba”

Le star russe distruggono in video le loro borse di Chanel. Secondo l’agenzia stampa ucraina Unian è stata l’attrice Maryna Yermoshkina la prima a compiere il gesto. Accompagnandolo con una fervida dichiarazione di amore patriottico. “Non una sola borsa, un solo brand vale meno del mio amore per la madrepatria e del rispetto per me stessa” afferma l’attrice nel video postato su Instagram,

Con un taglio netto di cesoia la conduttrice televisiva e influencer di moda e beauty russa ha distrutto la sua borsetta da oltre 5mila euro. Ha inteso così protestare contro la decisione della maison francese di non vendere, trasferire o esportare in Russia i suoi prodotti, in linea da quanto stabilito dalla Ue. “Sono rimasta scioccata – spiega Ermoshkina all’AdnKronos – dal fatto che un marchio con una grande storia e un’etica come Chanel mostrasse una tale discriminazione per le donne in base alla loro nazionalità e sostenesse direttamente un movimento russofobo. Viviamo in un mondo in cui sappiamo che nessuno dovrebbe essere discriminato in base alla propria nazionalità, religione o al colore della pelle”.

Dopo aver chiuso i suoi store nel Paese la griffe ha smesso di vendere i prodotti a persone che intendono portarli in Russia. “Non voglio commentare la decisione di Chanel e di altri marchi di lasciare il mercato russo. Questo è un loro diritto – afferma Marina – ma convincere le donne russe che stanno cercando di fare un acquisto nei loro negozi fuori dal territorio dell’ex Unione Sovietica, a firmare un documento umiliante, nel quale dicono che non hanno nulla a che fare con la Russia, e insistere affinché lo dimostrino, a far promettere loro che non indosseranno quei capi sul territorio russo, a mio avviso, è in totale contraddizione con i valori del mondo moderno”.

Dopo il video postato da Ermoshkina su Instagram, dove vanta 300mila follower, altre influencer russe hanno seguito il suo esempio, come la dj Katya Guseva, che si è fatta immortalare mentre fa a pezzi una borsa Chanel o Victoria Bonya che in un video distrugge una borsetta nera della griffe francese dicendo: “Se Chanel non rispetta i propri clienti, perché noi dovremmo rispettare Chanel?”.