La lobby gay, lesbiche e trans “adotta” Raffaella Carrà e chiede che la sua villa diventi un museo

A quasi un anno dalla morte di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio 2021, la sua casa di Roma è stata messa in vendita. Ma c’è già chi propone di farne un museo alla memoria, come la lobby dei gay e delle lesbiche italiane, che ha adottato la Carrà come propria icona dopo la sua morte. Il lussuoso appartamento si trova nella zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, tra le più esclusive della Capitale. Sono molti, infatti, i personaggi celebri che hanno scelto questo quartiere, mix di relax e movida, per vivere. Tra questi c’era proprio la regina della televisione italiana.

La casa è messa in vendita dall’agenzia Remax e l’annuncio è tuttora presente sul sito Cercasicasa.it: “Siamo nel cuore di Roma nord, a due passi dalla chiesa di Santa Chiara. Lì – si legge sul sito di annunci immobiliari – c’è un comprensorio di 15 palazzine di lusso, con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24. La Remax propon ottimo/ristrutturato”.

Le foto che girano in rete mostrano una casa dai colori pastello, molto luminosa, un ampio salone con proiettore per la tv, una romantica camera da letto, una vetrata grande che affaccia su uno dei terrazzi. Non si conosce il prezzo dell’immobile di lusso, la trattativa è privata.

La lobby gay chiede che la casa diventi un museo statale

“Apprendiamo a mezzo stampa che la villa di Raffaella Carrà nel quartiere di Vigna Clara a Roma è in vendita. Ci uniamo per questo all’appello dello scrittore Jonathan Bazzi affinché la casa diventi un museo dedicato alla grande artista e icona della comunita LGBT+ (lesbiche, gay bisex e trans)”, dichiara Francesco Angeli, Presidente Arcigay Roma. “Noi auspichiamo e chiediamo che la villa sia acquistata dallo Stato, attraverso gli enti locali, la Regione o il Ministero dei Beni Culturali, e trasformato in un museo che possa portare avanti la memoria di Raffaella Carrà”, conclude Angeli.