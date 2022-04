“Italia, energia da liberare”: FdI lancia da Milano la sfida per governare. Meloni: “Siamo pronti”

«Non so quanti altri partiti avrebbero avuto il coraggio di realizzare una conferenza programmatica in un momento così mutevole. Noi siamo in grado di farlo e crediamo che vada fatto in questo momento sulle grandi sfide che attendono la nostra nazione». Così Giorgia Meloni presentando la tre giorni di Fratelli d’Italia, in programma a Milano dal 29 al primo maggio.

«Ci faremo trovare pronti per la stagione di governo. Sarà un grande evento, molto importante», per dimostrare la «serietà di Fratelli d’Italia e della sua classe dirigente», ha detto la leader FdI l’evento a Milano. L’obiettivo, ha assicurato la leader di Fdi, «è stilare una prima traccia per un programma di governo, cioè iniziare un lavoro che ci porterà alle prossime elezioni politiche».

“Italia, energia da liberare”: presentata la tre giorni di Milano

La Conferenza programmatica di FdI parte dal titolo “Italia, energia da liberare”. Accanto allo slogan, i tre punti attorno al quale ruota la conferenza: “Indipendenza, libertà, crescita. Appunti per un programma conservatore”. Il riferimento all’energia, precisa la presidente di FdI è voluto ed esplicito alla fase attuale. «La dipendenza energetica è figlia di una incapacità strategica che l’Italia ha dimostrato negli ultimi anni ed è figlia di visioni e approcci ideologici diventati strumenti che hanno reso impossibile per l’Italia sviluppare le sue potenzialità e la difesa degli interessi nazionali. L’Italia è il paese dei no, invece, noi crediamo che si possa dire di sì e fare quello che va fatto».

Dall’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti all’ex presidente del Senato Marcello Pera, dal magistrato Carlo Nordio a Luca Ricolfi. Queste alcune ”personalità esterne’ che daranno il loro ”contributo” e prenderanno parte alla conferenza “Italia, energia da liberare”. Un vasto elenco che include imprenditori come Matteo Zoppas (Acque San Benedetto) e manager come Stefano Donnarumma (ad di Terna)

Semplici testimonial o potenziali redattori del programma elettorale dell’anno prossimo? «Spero che sia l’inizio di un lavoro, li abbiamo chiamati perché sappiamo che c’è una convergenza di visioni e di risposte da dare. Punto a continuare a collaborare con loro. A che livello è presto a dirsi, ma spero al livello più ampio».

La chiusura della tre giorni il primo maggio. Una sfida indiretta alla triplice sindacale. «Celebreremo la festa del lavoro anche noi – dice la Meloni – con un concerto a Milano dell’orchestra Virtuosi italiani diretta da Beatrice Venezi. Credo che sia uno dei più giovani direttori d’orchestra in Italia. Il concerto sarà dedicato a tutti i lavoratori non garantiti e non rappresentati dalla triplice dei sindacati. «Sarà un grande evento questa Conferenza programmatica per ribadire la serietà di FdI, delle sue proposte, delle sue visioni e della sua classe dirigente».