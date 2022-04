Iran, media infuriati contro la stampa italiana: “Pressioni per farci uscire dal Mondiale e ripescare gli azzurri”

Il calcio come metafora bellica è una materia che appassiona da anni i sociologi: la guerra mediatica tra Iran e Italia può inserirsi in questo contesto. La nazionale iraniana ha infatti rischiato di venire eliminata dal mondiale (per una discriminazione delle donne allo stadio). I nostri giornali sono prontamente intervenuti (alcuni quotidiani hanno dedicato una pagina intera all’episodio) come gufi il trespolo. La speranza (non recondita) era quella di vedere gli azzurri ripescati al posto degli iraniani.

Nel match contro il Libano le donne non sono potute entrare allo stadio

Non a caso, i giornali di Teheran hanno accusato l’Italia di aver provato in ogni modo ad alimentare l’episodio affinché spingere a un clamoroso ribaltone: “Sta mettendo in atto il tentativo di escluderci dai Mondiali”, hanno scritto. E ancora: “I media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l’Iran e per consentire la partecipazione degli azzurri a Qatar 2022”. La materia del contendere è presto detta. In occasione del vittorioso match contro il Libano per 2-0 – quello che ha permesso alla compagine asiatica di ottenere il pass per Qatar 2022 – è stato impedito alle donne, che avevano tra l’altro acquistato il biglietto, di entrare allo stadio. Per questo motivo, la Fifa ha fatto sapere di dover fare delle valutazioni sul tema, alimentando le possibilità di un esclusione dalla competizione e di un eventuale ripescaggio. E qui i gufi nostrani hanno soffiato sul fuoco sperando che la ripescata fosse l’Italia.

“Con l’eliminazione dell’Iran dal Mondiale sarebbe entrata una squadra asiatica”

Speranze spente sul nascere da Evelina Christillin, membro europeo della Fifa. «Prima in Qatar – ha detto la delegatata italiana – abbiamo avuto il Consiglio della Fifa e poi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica. Togliamoci dalla mente insomma che l’Italia possa andare al mondiale, è impossibile che la nostra nazionale venga ripescata, è solo un ‘wishful thinking». Appunto: tanto rumore per nulla.

Ieri, intanto, è stato effettuato il sorteggio dei mondiali di Qatar 2022. L’Iran è finito nel gruppo B con gli Stati Uniti, con testa di serie l’Inghilterra vice campione d’Europa. E l’Italia dove sarebbe finita? Nel gruppo H. Se ci fossimo qualificati per i mondiali, avremmo incontrato Uruguay, Corea del Sud, Ghana. Al nostro posto è andato invece il Portogallo. La nazionale di Cristiano Ronaldo ha infatti eliminato (2-0 senza subire un solo un tiro in porta) proprio quella Macedonia, che resterà indigesta a lungo ai tifosi azzurri.