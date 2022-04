Gravi ritardi all’ospedale di Massa, 5 ore di attesa per un drenaggio toracico. La denuncia di FdI

«Gravi ritardi nell’assistenza al Pronto Soccorso di Massa. Ci segnalano che un paziente con versamento pleurico è rimasto in attesa 5 ore e mezza prima di essere sottoposto a drenaggio toracico. Si trattava, tra l’altro, di un paziente oncologico che doveva iniziare la chemioterapia. Purtroppo, da due anni gli operatori sanitari stanno lavorando allo stremo a causa dell’endemica carenza di personale acuita dalle assenze per Covid o malattia». “. Lo dichiarano gli esponenti di FdI Vittorio Fantozzi Marco Guidi e Alessandro Amorese.

L’ospedale di Massa Carrara è in sofferenza

«All’ospedale unico di Massa Carrara, come noi di Fratelli d’Italia abbiamo detto sin dall’inizio, il modello di intensità delle cure è stato fallimentare. E ne abbiamo una dimostrazione quotidiana. L’ospedale Noa è in sofferenza», aggiungono. «Le carenze di organico e le assenze pesano come macigni perché le assunzioni arrivano con il contagocce».

Le condizioni del pronto soccorso

«Pronto soccorso oberato da centinaia di persone in attesa ogni giorno perché l’assistenza territoriale è carente. Le persone sono costrette a riversarsi nel centro di emergenza-urgenza. Senza dimenticare che il Pronto soccorso di Massa è strutturalmente più piccolo degli ospedali gemelli di Lucca, Prato, Pistoia», fanno notare Fantozzi, Guidi e Amorese.