Generazione Putin, dalla culla alla bara: sono i giovani soldati russi spediti a morire nel Vietnam ucraino

Dalla culla alla bara, in nome di un solo leader conosciuto in Russia, fin dalla loro nascita: Vladimir Putin. Sono i soldati russi, 20enni inesperti, impreparati e chiamati ad affrontare una guerra a tutto campo con mezzi non ammodernati. Sono giovani, giovanissimi. Alcuni di leva, e tutti scaraventati in trincea senza addestramento. Ragazzini che hanno imparato a malapena a difendersi dal nonnismo dei graduati in caserma. Sono loro i giovani soldati russi mandati al macello in Ucraina. Quelli che provengono dai centri più sperduti della Russia, e mandati da Mosca a rimpinguare le fila dell’Armata della Federazione: le forze russe impantanate nel Vietnam ucraino. E sono loro i primi a morire…

Generazione Putin, ecco chi sono i soldati ventenni mandati a morire nel Vietnam ucraino

È la cosiddetta “Generazione Putin“, come ci raccontano un esaustivo e dettagliato servizio del Corriere della sera e i media britannici. Che riferiscono informazioni e testimonianze raccolte nelle città d’origine di questi soldati ventenni in arrivo dalla Siberia. Dalle valli ai piedi degli Urali. O dal confine con la Mongolia. Paesi sperduti nel gelo, lontani dalla mondanità e dall’opulenza di Mosca e San Pietroburgo: paesi ai quali torneranno in bare avvolte in una bandiera. Anzi, forse neppure quelle, stando alle voci dei treni che trasportano in gran segreto urne e spoglie da riportare in patria in gran segreto e con funerali ancora da celebrare per non dare conto delle perdite russe sul campo di battaglia ucraino. O alle indiscrezioni sui corpi recuperati, finiti in parte negli obitori bielorussi per non creare troppo allarme in patria.

Ragazzini che arrivano dalle aree più sperdute della Russia: dagli Urali alla Siberia

Sono, come raccontano le fonti citate, David Arutyunyan, da Kyakhta, a sud del lago Bajkal: nato l’8 marzo 2003 e morto nella regione del Donbass, colpito da una scheggia. Sono i soldati caduti coi loro commilitoni – molti di loro devono ancora essere identificati – che prestavano servizio a Pskov: il quartier generale dei paracadutisti d’élite russi. E il cui convoglio è stato colpito dall’artiglieria ucraina. Allora, sono Yegor Pochkaenko, Ilya Kubik, Khusinbai Masharipov, Anatoly Torsunov, Denis Fesenko. E tutti quelli che, come loro, sono stati buttati nella mischia a fare, come denunciava un comitato di madri russe qualche settimana fa, da carne da cannone in uno scontro di cui hanno a malapena contezza, e che il loro presidente ha etichettato come semplice «operazione militare speciale»…