Fondazione An: il punto sulle iniziative umanitarie per l’Ucraina

Oggi alle ore 18:30 presso la Sala conferenza della Fondazione An in via della Scrofa 39, Gianni Alemanno, Antonio Giordano e Ignazio La Russa, insieme a Dmytro Volovnyliv, consigliere dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia, illustrano le iniziative della Fondazione An e daranno la parola ad alcuni dei profughi per spiegare il dramma che sta avvenendo in Ucraina e come l’Italia li può aiutare.

Segui la diretta dalla Fondazione An: missione per l’Ucraina



Alexander, Tetiana, Inna con i suoi due figli Roman e Sofia, questi sono i nomi di alcuni dei profughi giunti dall’Ucraina che interverranno oggi alla conferenza organizzata dalla Fondazione Alleanza nazionale per illustrare i risultati della missione umanitaria organizzata al confine con l’Ucraina dal 24 al 28 marzo. Tetiana viene da Kramatorsk, Imma e i suoi figli vengono da Bahmut oblast dì Donetsk.

Al momento 91mila profughi ucraini in Italia

Secondo la Protezione civile, ci sono ad oggi più di 91mila i profughi ucraini ospitati sul territorio nazionale di cui oltre 33mila minori per la gran parte accompagnati. Di questi il 50% sono donne, il 40% minori e il restante 10% uomini over 60.