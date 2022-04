Fabrizio Tatarella: “Mi sono emozionato per la citazione di Pinuccio da parte di Sala” (video)

“Pinuccio Tatarella diceva che il nemico è colui che o sconfiggi o ti sconfigge, mentre l’avversario lo puoi battere o ti può battere ma il giorno dopo continua il confronto, la collaborazione. Che in fase di appunti per un programma possono essere utili se non necessari”, aveva detto ieri apertura dei lavori il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul palco della convention programmatica di Fratelli d’Italia, in corso al Mico di Milano, citando appunto il ‘ministro dell’armonia’ Giuseppe Tatarella, scomparso nel 1999. “Un modo per presentarsi non da nemico ma da avversario che – ha detto Sala – ha rispetto per il partito di Fratelli d’Italia”.

Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio e presidente della Fondazione Tatarella, ai microfoni di Grazia Di Maggio ammette di essersi commosso per la citazione fatta dal sindaco di Milano: “Quando i complimenti arrivano dagli avversari politici hanno ancora più valore”. A seguire l’intervista completa.