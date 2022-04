Epatite acuta dei bambini, i pediatri avvertono: «Non abbiamo certezze». Le parole degli esperti

«Al momento non abbiamo certezze su questa forma di epatite acuta dei bambini». Lo spiega all’Adnkronos Paolo Biasci, past president della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). «Come in tutte le situazioni virali, purtroppo già vissute negli ultimi anni, quando compare una situazione del genere dobbiamo aspettare che la scienza faccia il suo corso. È inutile sforzarsi di dare risposte che potrebbero essere imprecise, inutili o addirittura controproducenti in questo momento».

Epatite acuta dei bambini, non dare risposte parziali

«In questo momento si rischia di dare risposte parziali che poi, successivamente, passano come “sbagliate”. E rischiamo di compromettere la comunicazione indirizzata alle famiglie. Ora siamo in una fase in cui sono in corso indagini scientifiche e una attività importante di sorveglianza. Sono i due elementi fondamentali per affrontare un problema emergente».

Sileri tranquillizza: non c’è nesso con i vaccini

Altre puntualizzazioni sull’epatite acuta dei bambini arrivano da Pierpaolo Sileri. «Non c’è correlazione con il nuovo coronavirus, né con il vaccino Covid. L’ipotesi più verosimile sembrerebbe una possibile infezione da adenovirus», afferma il sottosegretario alla Salute. L’infezione da adenovirus «normalmente non causa epatite. Ma magari in concomitanza con un’altra infezione o con altri fattori determina un danno epatico grave che può dare epatite».