Crosetto si scatena: la “rossa” Castellina attacca Zelensky e l’Occidente. Lui sbrocca e la zittisce

Guido Crosetto travolge Luciana Castellina a Controcorrente, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili. La giornalista ed ex parlamentare comunista nella puntata di mercoledì 13 aprile si è scontrata con l’ex parlamentare e tra i fondatori di Fratelli d’Italia su uno nodo cruciale che chiama in causa tutte le ambiguità della sinistra sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Castellina: “Zelensky sta facendo ammazzare i suoi connazionali”

La Gentili chiede alla Castellina cosa pensi del conflitto e di una tregua: domanda, cioè, se quella che per noi è la necessità di arrivare una trattativa, per il popolo ucraino è in realtà una ressa inaccettabile ai russi. Mai si sarebbe aspettata una quasi rissa. Infatti la risposta della giornalista è inaccettabile, tutta contro Volodymyr Zelensky. Che a suo dire è “colpevole di andare avanti con la guerra facendo ammazzare tanti connazionali“. E ancora, la Castellina rincara: “Capisco che i ragazzi vogliano sparare, ma i capi di Stato devono capire che così si va verso un bagno di sangue e saranno trucidati tutti“. Infine, aggiunge che “le ragioni di questa guerra si conoscono da trent’anni” e punta il dito contro l’espansone ad est dei confini Nato. Ma c’è una frase buttata lì, dalla Castellina con disinvoltura, che fa infiriare Crosetto.

Crosetto alla Castellina: “Perché, lei non si sente occidentale?”

All’esponente comunista scappa una frase inorridire l’ imprenditore ed ex sottosegretario alla difesa. “Lei ha detto ‘voi occidentali’. Perché lei non si sente occidentale?” attacca Crosetto. “Eravate tutti zitti ai tempi della guerra in Libia, in Iraq la stessa cosa. So benissimo quando uno coi carri armati invade un’altra nazione è lui l’aggressore, dall’altra parte di sono le vittime”. Zittisce così la Castellina una volte per tutte: “Se nessuno avesse dato le armi all’Ucraina loro avrebbero combattuto a mani nude e sarebbero morti per difendere la loro nazione. Io non mi lascio accecare dall’odio alla Nato o all’Occidente”.