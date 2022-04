Cecchino spara sulla folla nel quartiere delle ambasciate a Washington: il video della sparatoria

Quattro persone, tra cui due uomini e una bambina, sono state ferite a colpi d’arma da fuoco nella sparatoria nella zona nordorientale di Washington, dove si trovano diverse ambasciate. Il cecchino, del quale non è stata resa nota l’identità, si sarebbe suicidato nel corso dell’irruzione della polizia.

«Crediamo che si sia tolto la vita mentre gli agenti stavano entrando nell’appartamento dove si trovava» ha detto il capo della polizia della capitale Robert Contee. Quest’ultimo non ha voluto precisare se si tratta di Raymond Spencer, 23 anni, di origine filippina, che era stato indicato come iniziale sospettato. In un video postato sui social si vede una persona aprire il fuoco davanti alla Edmund Burke School, una scuola preparatoria per il college.

🚨#BREAKING: New video showing the POV of the ‘active shooter’ 📌#Washington | #DC New video was posted on a website called 4chan reportedly showing the POV of the ‘active shooter’ incident filmed by the suspect showing themselves shooting indiscriminately. pic.twitter.com/TY2ERgag8l — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 22, 2022

Sparatoria di Washington: il video messo in Rete dal cecchino?

“Il sospetto che riteniamo responsabile di tutto questo è deceduto”, ha detto qualche ora dopo Robert Contee, capo della polizia metropolitana. L’ufficiale ha rifiutato di fornire l’identità dell’uomo, in attesa di avvertire i parenti. “Riteniamo che il sospetto si sia tolto la vita mentre i membri dell’MPD stavano entrando nell’appartamento in cui si trovava il sospetto”. Gli agenti hanno recuperato sei armi da fuoco all’interno dell’appartamento dove hanno trovato l’uomo, ha detto Contee, tra cui “diversi mitragliatori, munizioni e pistole”. Le indagini sono in corso, ha detto, aggiungendo che la polizia non ha un movente sulla sparatoria. “Aveva approntato una postazione da cecchino con un treppiede, e il suo intento era quello di uccidere e ferire i membri a caso della nostra comunità”, ha detto Contee.

Un’altra sparatoria in Virginia: 6 feriti

Nelle stesse ore, almeno sei persone sono rimaste ferite, compresi alcuni bambini, in tre diverse sparatorie a Petersburg, in Virginia, costringendo le autorità locali a richiedere assistenza alla Polizia di Stato della Virginia.

Un adulto è stato colpito nella prima sparatoria dietro il ristorante di Wendy’s in Fort Mahone Street, ha detto la polizia di Petersburg. Circa dieci minuti dopo, quattro persone sono state raggiungte da colpi di arma da fuoco su Hilly Hill Drive, inclusi tre bambini. Più tardi, un altro adulto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco su Boydton Plank Road. Secondo la polizia, si ritiene che i tre bambini abbiano un’età compresa tra i 12 ei 13 anni. Non è chiaro se le tre sparatorie fossero collegate.