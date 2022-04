Bambina di 10 mesi muore per overdose di eroina. E’ la nipote dello scrittore anti-Trump Paul Auster

E’ morta per overdose di una combinazione di fentanil ed eroina a New York una bimba di 10 mesi. Lo riferisce il New York Times spiegando che la bimba, Ruby Auster, è la nipote dello scrittore Paul Auster. Il padre della piccola, Daniel Auster, di 44 anni, è stato accusato della sua morte, secondo quanto ha detto la polizia. La bimba è stata trovata priva di sensi il 1° novembre scorso in una casa in Bergen Street a Park Slope, Brooklyn, ed è stata dichiarata morta in ospedale. Auster è stato accusato di omicidio colposo ed è stato condotto nell’ufficio del procuratore distrettuale.

L’autopsia ha stabilito che la causa del decesso era stata una “intossicazione acuta” da droghe.

Il padre Daniel, 44 anni, è stato incriminato per omicidio colposo ma la polizia non ha fornito dettagli su come la bambina sia entrata in contatto con le droghe. Ventisei anni fa il figlio dell’autore di ‘Trilogia di New York’ era stato coinvolto in un noto caso di omicidio che vide Michael Alig, e un suo complice uccidere lo spacciatore Andrew Melendez e poi gettare il cadavere nell’Hudson. Auster dichiarò poi di aver rubato a Melendez 3.000 dollari e fu condannato alla libertà vigilata.

I libri più famosi e l’odio per Donald Trump

Paul Auster è il protagonista della letteratura statunitense contemporanea, nonché di quella mondiale, viene ascritto al cosiddetto Postmodernismo assieme ai suoi amici e colleghi connazionali Thomas Pynchon e Don DeLillo. Tra le sue opere più famose, Trilogia di New York (1987), Moon Palace (1989), La musica del caso (1990), Il libro delle illusioni (2002), Follie di Brooklyn (2005).

Politicamente, Auster è noto per le sue posizione intransigenti contro Donald Trump, paragonato a Hitler, e il suo sostegno al successore Biden.