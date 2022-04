Assalto alla Cgil, altre cinque misure cautelari: arrestato anche il leader no vax Nicola Franzoni

Le accuse formulate dagli inquirenti

Le indagini condotte dalla Digos, con il supporto della Polizia Scientifica, coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso, riporta ancora l’Adnkronos, attraverso la visione dei filmati raccolti in diversi ambiti, di “cristallizzare inconfutabili indizi di colpevolezza” per i reati di devastazione e saccheggio aggravato; violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. E nei confronti dell’esponente no vax destinatario della misura cautelare in carcere, anche di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Roma.