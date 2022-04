Albero caduto a villa Borghese, la Procura di Roma apre un’indagine. La donna non è in fin di vita

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’albero caduto sabato scorso a Villa Borghese a Roma. Che provocato il ferimento di due donne. Tra cui una turista croata. I giudici procederanno per lesioni personali contro ignoti. Il dossier è coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Intanto l’area della villa storica nel cuore della Capitale è stata posta sotto sequestro: ora si punta a capire se la caduta sia dovuta a una causa accidentale. A un fulmine come si è detto a caldo. O se sia stata causata dalla cattiva manutenzione. Ipotesi non remoto visto l’assenza cronica di incuria dell’amministrazione capitolina. Da Raggio a Gualtieri.

Albero caduto a villa Borghese, aperto un fascicolo

Sarebbe stato un fulmine, si è detto subito, a causare la caduta di un pino a Villa Borghese due giorni fa. Il tronco si è spezzato ed è caduto su un altro albero. Che a sua volta è crollato sulla strada. Due le vittime, due donne che in quel momento stavano aspettando l’autobus. Ala fermata di via viale Fiorello La Guardia, di fronte al civico numero 4. La più grave è una 47enne croata, che sarebbe stata soccorsa per un politrauma, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte degli agenti. Ancora tutta da chiarire la dinamica. Ora il dossier è sul tavolo della Procura di Roma.