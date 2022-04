Alabama, vietata la transizione di genere sotto i 19 anni. Pene severe ai medici disobbedienti

L’Alabama segue la strada della Florida e si spinge addirittura più in là nella lotta contro le teorie gender.

I deputati hanno dato il via libera a una legge per la quale commette un reato un medico che prescrive medicinali, ormoni o effettua operazioni chirurgiche in tal senso. E’ vietato al medico aiutare la transizione di genere per coloro che hanno meno di 19 anni. Il reato è punibile fino a 10 anni di carcere.

Il provvedimento vieta inoltre la discussione sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere per gli studenti dalla scuola materna fino alla quinta elementare.

La legge passano ora alla governatrice Kay Ivey, fieramente repubblicana, per la firma definitiva; e non si attendono soprese. Nel giugno 2019 la governatrice Ivey aveva firmato un’altra controversa legge per la castrazione chimica, rivolta a condannati di reati sessuali su minori di 13 anni.

L’Arkansas ha approvato una legge simile nel 2021, ma è poi arrivata la sospensione dei tribunali. In una dichiarazione, Chase Strangio, vicedirettore di Trans Justice ha definito la misura dell’Alabama “la legge più letale, radicale e ostile nei confronti delle persone transgender nel paese”. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti giovedì che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avvertito gli Stati che tali leggi e politiche potrebbero violare la Costituzione e la legge federale.

Il Senato dell’Alabama si è anche occupato della legislazione separata relativa ai bagni delle scuole pubbliche. I senatori hanno votato 26-5 per approvare la legislazione che impone agli studenti di utilizzare solo bagni e spogliatoi per più persone che corrispondono al sesso sul loro certificato di nascita originale, piuttosto che alla loro attuale identità di genere.