A Mariupol inizia l’evacuazione di donne e bambini. Il primo ministro: «Tutto distrutto»

“Se tutto va secondo i piani oggi alle 12 (ora locale, le 11 in Italia) inizieremo l’evacuazione di donne bambini e anziani da Mariupol“. La città stremata dall’assedio delle truppe russe. E e che resiste ancora dopo quasi due mesi. Lo annuncia su Telegram la vice premier ucraina Irina Vereschuk. Una notizia che dovrà concretizzarsi nella complessa operazione. Che, come in passato, i soldati di Putin potrebbero ostacolare. Non sarebbe la prima volta che, come alla periferia di Kiev, i civili cadono sotto le granate.

Mariupol: prevista l’evacuazione di donne e bambini

“Mariupol è la più grande catastrofe umanitaria” dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “E forse del secolo”. Così il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel corso di una conferenza stampa a Washington. Secondo Shmyhal, migliaia di persone sono morte a Mariupol- E “quando sarà liberata dai russi vedremo le terribili atrocità che hanno commesso”. Sulla strage di Bucha è in corso un’indagine di raccolta di prove sui crimini di guerra commessi dai russi. Forse addirittura crimini contro l’umanità.

Il primo ministro ucraino: stanno distruggendo tutto

Il primo ministro ucraino ha denunciato che l’esercito russo sta “distruggendo tutto”, compresi i rifugi dove si nascondono i civili. Stando alle autorità ucraine, oltre 20mila persone sono morte in città dall’inizio dell’assedio. E circa 100mila persone sono ancora intrappolate. Intanto nella regione di Kharkiv i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nelle ultime ore un caccia Su-25 e 15 droni. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, nel suo ultimo aggiornamento sull’ “operazione speciale” in Ucraina. Secondo Konashenkov, citato dai media locali, le forze russe hanno distrutto anche 20 depositi di armi. E di equipaggiamenti militari. Infine raid aerei e con missili ad alta precisione contro 66 obiettivi militari in Ucraina.