Una svolta per Napoli: Fratelli d’Italia incontra i rappresentanti del mondo del lavoro

La precedenza al mondo del lavoro. Fratelli d’Italia ascolta le categorie per costruire il proprio progetto di sviluppo del Sud e del territorio dell’area metropolitana di Napoli. Darà vita a organismi per raccogliere le istanze delle categorie, delle professioni, delle imprese. È quanto emerso dall’iniziativa tenuta a Napoli, nella sala eventi di “Eccellenze Campane”, da Gabriella Peluso, dirigente nazionale per le Politiche per il Mezzogiorno; Marta Schifone, dirigente nazionale responsabile del Dipartimento Professioni; Michele Schiano Di Visconti, coordinatore dell’Area metropolitana di Napoli; Sergio Rastrelli, coordinatore di Napoli.

I rappresentanti del mondo del lavoro

Hanno partecipato i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni delle imprese: Salvatore Ronghi, Segretario Generale di Cnal; Giuseppe Fontanarosa, dirigente nazionale di Fmpi, Imma Guariniello, dirigente di Snals; Raffaele De Cicco, presidente del Movimento Avvocati “5 Maggio”; Domenico Filosa, presidente di Unipan Confcommercio; Giovanni Saggiomo, dirigente medico; Luigi Ragosta, commercialista; Rosella Barone, responsabile Coordinamento “Giudici di Pace”.

Riflettori sul Mezzogiorno

« Il Mezzogiorno rappresenta la grande opportunità per la crescita dell’Italia. Per questo bisogna puntare sulla piena realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla nascita della Macro Regione Mediterranea per potenziare le opportunità commerciali ed imprenditoriali per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo», ha sottolineato Peluso.

Massima attenzione per categorie e professioni

«Fratelli d’Italia è fortemente e concretamente dalla parte delle categorie e delle professioni», ha sottolineato Marta Schifone. «Infatti, in occasione della approvazione della Legge di Bilancio 2022, si deve all’azione dei nostri Gruppi parlamentari l’approvazione di un importante emendamento che prevede tutele per i liberi professionisti in caso di infortunio e malattia e che rappresenta il primo passo verso la equiparazione del welfare per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi».

Riflettori accesi sul mondo del lavoro

«La principale problematica della Campania ed, in particolare, dell’area metropolitana di Napoli, è la mancanza di lavoro che genera povertà, illegalità, degrado sociale e mancanza di prospettive», ha sottolineato Schiano , capogruppo regionale e coordinatore dell’Area metropolitana di Napoli. «Fratelli d’Italia è presente e radicata sui territori per essere punto di riferimento della società, con particolare attenzione per le fasce deboli e mondo del lavoro».

Valori e tradizioni per la destra a Napoli

«La nostra forza politica rilancia i propri valori e le proprie tradizioni puntando, a Napoli, sulle migliori energie culturali, ambientali e sociali per rinsaldare il rapporto con la società napoletana e per rilanciare il progetto di sviluppo per il capoluogo partenopeo che deve puntare su identità culturale, infrastrutture, servizi, turismo ed eccellenze territoriali», ha sottolineato Rastrelli. «Da qui nasce il nuovo corso della destra napoletana e del nostro partito nella nostra città».