Una chat e un canale Telegram del popolo ucraino comunicano le mosse dei russi in tempo reale

Una chat bot ufficiale è stata creata, con la collaborazione anche della popolazione, per comunicare gli spostamenti dei militari russi e agire per tempo. E’ quanto rendono noto i combattenti ucraini in una chat telegram nella quale, postando l’immagine di un carro armato russo distrutto, scrivono: “Nella foto l’ennesimo carro armato russo colpito dalle Forze armate ucraine vicino al centro abitato di Velyka Vis, nella regione di Cerhiniv. È un esempio di come funzioni la chat bot ufficiale per comunicare gli spostamenti del nemico e come si attiva la popolazione. Continuate a fornirci le informazioni precise sugli spostamenti del nemico e dei sabotatori. Insieme vinceremo!”.

Chat anche su Telegram per fermare i russi

Già da alcuni giorni anche il il canale ufficiale dedicato a Covid-19 su Telegram per leggere le ultime notizie sulla pandemia è stato convertito in account di info in tempo reale sull’invasione russa. L’account @COVID19_Ukraine condivideva ogni giorno le cifre dei contagi, il numero dei morti e le ultime raccomandazioni del governo. Durante la crisi sanitaria globale, il canale è stato consultato da milioni di cittadini e ora è stato adattato, chiedendo ai suoi membri se volessero aggiornamenti sulle ultime notizie “socio-politiche“. Gli iscritti hanno votato in modo schiacciante a favore del cambiamento e il suo nome è stato modificato in @UkraineNOW ed è diventato strumento in grado di seguire e in alcuni casi di anticipare le mosse dell’Armata russa.