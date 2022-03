Tremonti fa fare una figuraccia alla De Gregorio: “Signora, studi la Costituzione, le mando le fotocopie!” (video)

L’ex ministro Giulio Tremonti, con i suoi toni garbati, non può fare a meno di smascherare la faziosità dell’ex direttore dell’Unotà Conchita De Gregorio, che sulla Sette lo intervista denotando gravi lacune nella conoscenza della recente storia italiana. Nel duello a distanza sui ritardi dell’Italia sul fronte energetico, Tremonti ricorda i disastri della riforma del titolo V della Costituzione, portata avanti a maggioranza dal centrosinistra e alla base dei problemi di approvvigionamento emergetico dell’Italia. “La Costituzione l’hanno votata un po’ tutti, non è la Costituzione della sinistra”. “No, signora, ,a modifica del titolo V della Costituzione è stata votata dal centrosinistra, è agli atti, si documenti, se vuole le mando la fotocopie. Tutta la macchina politica che è stata raccontata non sta in piedi”.

“Le volevo assicurare che nel 2001 ero già nata e quindi mi ricordo cos’è accaduto. Ribadisco che la Costituzione non la può cambiare una sola forza politica”. “Signora, è stata cambiata con una maggioranza minima ma dal centrosinistra“. Imbarazzo in studio, anche da David Parenzo, poi i conduttori decidono di voltare pagina.