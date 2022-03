Toti litiga con l’Anpi sul 25 aprile. “Siete contro la resistenza”. La replica: “Tu pensa ad Almirante”

Giovanni Toti litiga con l’Anpi a poche settimane dal 25 aprile. Il presidente della Liguria è schieratissimo con la linea del governo di inviare armi all’Ucraina e accusa il pacifismo dei rappresentanti Anpi che tradisce il mito della Resistenza.

«Chi critica la fornitura di armi ai combattenti ucraini che difendono il loro Paese, chi critica l’aumento delle spese militari per difendere le nostre democrazie, allora non festeggi il 25 aprile», afferma Toti e lo ribadisce in una intervista a Repubblica.

«Dire a noi, che celebriamo il 25 aprile come momento fondativo della nostra unità nazionale e di tutti i valori che ci rappresentano, che non dovremmo dare agli ucraini le stesse armi e le stesse condizioni di allora per potersi difendere da un’invasione, non è neppure un tema politico, ma prepolitico, direi quasi aristotelico… Non ci possono essere sfumature: – aggiunge Toti – c’è un popolo aggredito ed è quello ucraino e c’è un governo e uno Stato aggressore, che è quello della Russia. Se pur speriamo che prevalga la ragionevolezza, il governo italiano, l’Ue e l’Occidente devono continuare a fare, con determinazione, ciò che hanno fatto fino ad oggi. Basta con tutti i no, che inchiodano il Paese”.

Si risente Massimo Bisca, coordinatore di Anpi Liguria che invita Toti a studiare la storia. “Io, da laico, sono d’accordo con Papa Francesco. – sottolinea Bisca – Ma qualcuno che va a messa tutte le domeniche, anche in campagna elettorale, può darsi che non capisca cosa dice il Papa”.

“Prima di fare il resistente a tutto tondo e dare lezioni all’Anpi – prosegue Bisca rispondendo a Toti – inizi a dare lezioni di resistenza e antifascismo al suo capogruppo regionale, Vaccarezza, che ha parlato pubblicamente di Almirante come di un mentore. Per noi dell’Anpi il 25 aprile è tutto l’anno”.