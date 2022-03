Toscana, Pd senza ritegno: c’è una crisi nera, ma la Regione “regala” ricche consulenze. Ira di FdI

“Nel momento storico più duro per la nostra Nazione dalla fine della seconda guerra mondiale; mentre i cittadini lottano ormai da due anni contro una pandemia a cui si sono da poco aggiunti gli effetti di una guerra drammatica, la Regione Toscana è impegnata da due giorni a discutere sul cumulo degli stipendi e sulle consulenze da pagare ai vari nominati nelle società partecipate. Una vergogna! Ieri l’approvazione della legge regionale che consentirà ai presidenti delle società partecipate di raddoppiarsi lo stipendio; mentre oggi abbiamo denunciato in aula che all’ex direttore generale della Fondazione Sistema Toscana, rimasto in carica per ben 17 anni con uno stipendio annuo di circa 115mila euro ed appena pensionato, è stato conferita una consulenza da 50mila euro da parte della stessa Fondazione”. Lo denuncia in una nota Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

Pd in Toscana, il caso Chiappini: 50mila euro di consulenza a un pensionato

“Paolo Chiappini ha diretto la Fondazione Sistema Toscana dal 2004 al 2021, ottenendo più fallimenti che successi: nel 2017 la Regione Toscana è dovuta intervenire con uno stanziamento di oltre 600mila euro per colmare le perdite di bilancio; mentre il risultato di esercizio del 2020 – l’ultimo dell’era Chiappini – ha ricevuto per ben due volte parere negativo da parte della Direzione Regionale competente; tanto che il Bilancio 2020 della Fondazione è stato approvato solo stamani: ovvero con 2 anni di ritardo – sostiene Torselli -. Chiappini insomma è riuscito non solo a non tenere in ordine i conti, ma anche a far lavorare male una Fondazione che si occupa di promuovere beni e attività turistiche-culturali in Toscana: un’impresa apparentemente impossibile nella regione turisticamente e culturalmente più appetibile al mondo. Già questo basterebbe ad interrogarsi sul perché Chiappini sia stato confermato ai vertici di Fondazione Sistema Toscana per 17 anni consecutivi, ma non è tutto – denuncia Torselli.

Regione Toscana, Pd senza ritegno

“Non appena pensionato – nel 2021 – il Partito Democratico lo ha indicato come rappresentante del Consiglio Regionale nella Deputazione del Monte dei Paschi di Siena. E subito dopo, forse perché i compensi della Deputazione non erano paragonabili a quelli percepiti da Dirigente di Sistema Toscana, la medesima Fondazione gli ha affidato, in maniera diretta e senza concorsi, una consulenza da 50mila euro”. Non è tutto.

Le mozioni di FdI, Torselli: “Mostruosa inopportunità politica”

“Ricordiamoci che Chiappini è stato anche nominato nel Consiglio di Amministrazione di Tuscany Life Science Sviluppo: una società controllata dalla Fondazione Tls altra partecipata della Regione – continua Torselli -. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a votare contro la possibilità dei presidenti delle società partecipate di raddoppiarsi lo stipendio. E oggi ha presentato una mozione – che sarà presto discussa in Commissione – per chiedere di inserire nei regolamenti delle società e delle fondazioni partecipate dalla Regione una norma che impedisca di assegnare consulenze retribuite a chi ha ricoperto incarichi dirigenziali negli stessi soggetti, negli ultimi 10 anni. Sperando che la nostra mozione serva ad evitare nuovi ‘casi Chiappini’ ci chiediamo se nella vicenda della consulenza assegnata da Fondazione Sistema Toscana al suo ex direttore generale vi sia soltanto una mostruosa inopportunità politica; o se, in fondo, non vi sia anche altro. Interrogativo che non sta a noi sviscerare, bensì agli organi competenti”.