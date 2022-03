Striscione contro Napoli da bombardare. Tutta la Serie A condanna la mossa degli ultrà del Verona

Condanna unanime del mondo sportivo e politico per lo striscione degli ultrà del Verona in cui sono riportate le coordinate di Napoli quale target da colpire da parte dei missili russi o ucraini.

Il post di De Giovanni sullo striscione degli ultrà del Verona

Lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni ha dedicato allo striscione un post di condanna. “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista”.

“Solo per farci capire con un plastico esempio – continua De Giovanni – a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie”. Gli ultrà del Verona hanno affisso lo striscione vicino al Bentegodi. Dove il Napoli ha sconfitto il Verona 2 a 1.

La condanna della lega Serie A

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha condannato lo striscione con durezza: “Esprimo totale condanna, a nome dell’intera Lega Serie A, contro lo striscione apparso questa mattina a Verona. In un momento tragico per l’ invasione dell’Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione, e bene ha fatto l’Hellas Verona a censurare tale atto. Oggi, in Italia e nel mondo intero, dobbiamo veicolare, con la nostra attività, un messaggio di pace”.

Salvini: sulla guerra non si scherza

Matteo Salvini, infine, ha parlato di iniziativa grave e ingiustificabile. “Sulla guerra non si scherza e la rivalità tra tifoserie deve avere dei limiti. Lo striscione visto a Verona è grave e ingiustificabile”.