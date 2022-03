Soldati ucraini sparano alle gambe ai prigionieri russi. Kiev promette un’inchiesta (video)

Il media tedesco Bild ha mostrato sul suo sito un video crudele: soldati ucraini che sparano, mirando alle gambe, a militari russi prigionieri ammanettati. Nel filmato si vedono soldati russi catturati scendere da un furgone per poi essere feriti alle gambe a colpi d’arma da fuoco. Uno di loro si inginocchia, invano, nella speranza di non ricevere lo stesso trattamento. I colpi arrivano lo stesso. I prigionieri sono a terra, insanguinati.

Immagini che stridono con la narrazione che vuole i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. Perché in ogni guerra c’è ferocia da entrambe le parti. Il video è stato mostrato dal quotidiano tedesco nel notiziario online nel pomeriggio di domenica 27 marzo. Ed è diventato presto virale sui social in Italia.

“Se fosse vero sarebbe assolutamente inaccettabile”, fa sapere il governo di Kiev che promette un’indagine. C’è poi un altro video, quello di un soldato ucraino che ride in faccia alla madre di un soldato russo da lui ucciso dopo averla chiamata al cellulare. Immagini che mostrano la malvagità dei presunti buoni, ha commentato Domenico Quirico, che ha ricevuto giorni fa una querela dall’ambasciatore russo per un suo articolo sulla Stampa.

“Se fossero confermate come autentiche – scrive oggi Quirico a proposito delle immagini che si vedono nei video – non sarebbe per me che la conferma della malvagità perversa della guerra che non risparmia nessuno, mitizza i guerrieri e giustifica i loro eccessi anche con il pretesto della autodifesa”.

