Putin sceglie un giaccone “made in Italy” del valore di 12mila euro per aizzare i russi all’indegna guerra

Sotto il giaccone, un maglione a collo alto e il giubbotto anti-proiettili, ben celato ma non agli occhi più esperti. Il comizio andato in scena oggi, davanti a una folla festante, ha visto il presidente Vladimir Putin esibire un giaccone “made in Italy” di una marca di lusso italiana, “Loro Piana”, azienda leader del settore di stanza a Vercelli. Un “parka” colore blu scuro della griffe italiana diventata francese nel 2013 quando è stata acquisita dal polo del lusso francese Lvmh. Il giaccone varrebbe almeno 12mila euro.

Putin e il giaccone italiano ostentato sul palco

Il dettaglio su Putin e il suo giaccone griffato è stato notato dal canale Telegram Tmt e la notizia sta inevitabilmente circolando sui social. Si tratterebbe (il condizionale è d’obbligo) di una giacca Loro Piana, marchio di lusso con sede in provincia di Vercelli, che ha un prezzo di 1.445.000 rubli. Insomma, un capo di abbigliamento non proprio per tutte le tasche.