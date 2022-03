Paura a Trastevere, straniero accoltella due ragazzi in due diverse piazze: passanti in panico danno l’allarme

Paura a Trastevere, dove uno straniero 19enne, che girava armato di coltello, ha sferrato fendenti e ferito due coetanei in due diverse zone, comunque vicine, del quartiere romano che è una delle aeree più gettonate dalla movida del weekend. Le due vittime che il giovane – un cittadino di origine cilene – ha accoltellato all’improvviso, senza alcun motivo sembra, sono un 17enne e un 18enne, aggrediti nella zona di San Calisto e di via Giacomo Venezian. Gli agenti della polizia hanno arrestato un cileno di 19 anni per tentato omicidio. Fermato poco dopo nella zona. E riconosciuto da alcuni testimoni che hanno assistito, terrorizzati e sgomenti, agli attacchi all’arma bianca improvvisati gratuitamente. Le due vittime sono state portate in ospedale: il minore al Bambin Gesù e l’altro al Santo Spirito. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Gli agenti della polizia capitolina poi, ricevuto l’allarme da alcuni passanti, hanno tempestivamente individuato e fermato l’aggressore.

Accoltella due ragazzi a Trastevere: 19enne cileno arrestato

La sua posizione ora è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, gli inquirenti al lavoro sul caso hanno ricostruito dinamica e tempistica delle aggressioni. Che sono avvenute in due zone diverse di Trastevere e due fasi differenti. Strade e momenti comunque vicini. La violenza, apparentemente immotivata stando alla ricostruzione della polizia di Stato, è iniziata poco dopo l’una di sabato notte. Il 19enne straniero, armato di coltello, si aggirava furtivamente nei pressi di piazza San Calisto quando, da un istante all’altro, ha sfoderato la lama e colpito il primo ragazzo. I passanti, sconvolti dall’accaduto, lanciano immediatamente l’allarme. Ma l’aggressore riesce comunque a fuggire e persino a mettere a segno un secondo assalto a un’altra vittima innocente. Colta di sorpresa e ferita in via Giacomo Venezian, poco distante dalla piazzetta del primo ferimento. Proprio lì, allora, la polizia giunta sul posto ha bloccato e arrestato il cileno armato. L’accusa di cui dovrà rispondere è di tentato omicidio.