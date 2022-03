Orsini torna a Cartabianca (gratis). La Berlinguer: c’è un mercato degli opinionisti e la Rai lo sa bene

I contratti agli ospiti dei talk show servono eccome. Parola di Bianca Berlinguer, che dopo il caso Orsini, difende la scelta del suo programma, Cartabianca, di ingaggiare il professore per 2000 euro a puntata (contratto che la Rai ha poi annullato). La conduttrice se la prende col Pd che – accusa – ha fatto un diktat politico contro Orsini.

Bianca Berlinguer: non si possono vietare i contratti agli ospiti

“Se la Rai vietasse i contratti agli ospiti, allora vorrebbe dire chiudere i talk show in prima serata nella televisione pubblica”, dice Bianca Berlinguer in una intervista al Fatto. “Negli ultimi 2 o 3 anni – spiega – tra i programmi d’informazione, e in particolare quelli di prima serata, si è creato un vero e proprio mercato degli opinionisti. Piaccia o no, questa è la realtà. E io devo competere con due programmi agguerriti come quello di Giovanni Floris sul La7 e quello di Mario Giordano su Rete4. Se non vengono da me, vanno da loro, che dispongono di più mezzi e hanno molti più ospiti sotto contratto”.

Orsini torna a Cartabianca a titolo gratuito

Quindi annuncia che Alessandro Orsini tornerà a Cartabianca già nella puntata di domani (martedì) a titolo gratuito, come lo stesso professore aveva sottolineato dopo le polemiche. Una scelta che Bianca Berlinguer difende. E spiega di avere scelto proprio Orsini “perché lui esprime in modo molto efficace le sue posizioni che rappresentano una parte dell’opinione pubblica. C’è solo un modo per garantire il pluralismo: far esprimere le proprie idee a persone competenti, e nessuno ha mai negato che lui lo sia, e metterle a confronto con chi la pensa diversamente. Questo cerco di fare nella mia trasmissione”.

Bianca Berlinguer: i virologi nella mia trasmissione non erano pagati