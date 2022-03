Meloni: «Mai detto che Putin è un baluardo dei valori occidentali. È falso, leggetevi il mio libro» (video)

Falso. Non ci sta Giorgia Meloni a farsi fare le pulci dagli avversari su un presunto feeling con Vladimir Putin. “Alcuni personaggi ci provano in tutti i modi, ogni giorno, a dipingere una versione di me molto diversa dalla realtà. Peccato per loro, le bugie si possono facilmente smentire”, così un un post su Facebook corredato di un video nel quale smonta “la bufala” di alcuni giornalisti e comici.

Meloni: mai detto che Putin è un baluardo dell’Occidente

Meloni. Che invece parla della Russia, definendola una nazione che sul piano del sistema valoriale appartiene all’Europa. “Basta pensare alla storia, alla cultura, alla letteratura”, dice la leader di FdI. E fa l’esempio di Dostojeski. Che appartiene a pieno titolo alla cultura dell’Occidente. Un esempio di idiozia . Nel mio libro non c’è l’indice dei nomi. Altrimenti sapreste che il nome di Putin non è mai citato”, dice la. Che invece parla della Russia, definendola una nazione che sul piano del sistema valoriale appartiene all’Europa. “Basta pensare alla storia, alla cultura, alla letteratura”, dice la leader di FdI. E fa l’esempio di Dostojeski. Che appartiene a pieno titolo alla cultura dell’Occidente.

Fitto: la leader di FdI parla solo di Russia

Ma c’è di più, l’ex ministro della Gioventù aggiunge che la Russia appartiene all’Europa “al di là del suo destino politico. Del resto – aggiunge – ha una storia molto particolare. È passata dagli zar direttamente alla dittatura comunista e poi a sistemi politici molto distanti dall’essere liberali”.

“Io l’ho letto e Putin non è citato una sola volta” scrive sul suo profilo Facebook Raffale Fitto. “È citata la Russia con la sua economia, ma soprattutto la sua storia e la sua fede. E di come queste hanno interagito con l’Europa. Chi tenta di accostare l’immagine di Giorgia Meloni alla categoria “fan di Putin” è in malafede”.