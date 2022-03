M5S, al Senato scoppia il caso Taverna: le cambiano il posto e lei perde le staffe. “Scena vergognosa”

Un posto vale un altro? Macché. Al Senato scoppia il caso Taverna. Racconta La Repubblica in un articolo che la pentastellata Paola Taverna si sarebbe infuriata per il cambio di posto al Senato. Che cosa è accaduto? Il 15 marzo scorso, ricostruisce il quotidiano, ai senatori del M5S a Palazzo Madama è arrivata una comunicazione del direttivo del gruppo su Telegram. In quella missiva si spiega che ci sarà un’altra disposizione dei posti a sedere in aula. Il tutto è motivato dall’intenzione di avvicinare i componenti delle stesse commissioni tra di loro. In questo cambio di poltrone sarebbe stato compreso anche quello della vicepresidente vicaria del M5S nonché vicepresidente del Senato. E qui arriva il bello.

La Taverna infuriata

«Così alla prima seduta utile Taverna – scrive il quotidiano – arriva e scopre che anche lei ha perduto la sua solita posizione nell’emiciclo, la stessa che ha dal 2018. Nello schema infatti viene fatta salire di una fila, anche se sulla stessa direttrice, sul laterale sinistro. La senatrice è andata su tutte le furie». Apriti cielo.

A pagarne le conseguenze sarebbe stato, scrive il quotidiano, «Fabrizio Trentacoste, senatore siciliano e uno dei tre segretari del gruppo M5S, oggi guidato dalla capogruppo Mariolina Castellone. “Come vi siete permessi?”, ha protestato Taverna. E ancora: “Ho lo stesso posto da quattro anni, io non me ne vado”».

L’imbarazzo tra i colleghi

Pare che alla fine la vicepresidente, si legge ancora, «interpellando direttamente gli uffici del Senato e quindi scavalcando il direttivo, ha ottenuto che tra i vari cambiamenti di posto venisse depennato il suo». Una scena che avrebbe provocato imbarazzo tra i colleghi di partito che invece si sono attenuti alla disposizione e si sono spostati come richiesto. C’è chi ha definito la scena “ridicola”, chi “vergognosa”. E da giorni le battute ironiche si susseguono.