L’illusione di aver liquidato i virologi star: sono già tornati. E sono più catastrofisti di prima

Per due settimane ci eravamo illusi di aver definitivamente liquidato i virologi star dalla nostra quotidianità, passando senza preavviso dalla guerra pandemica a quella russo-ucraina. La liturgia del terrore non può allentare per troppo tempo la presa. Sia mai che le persone possano tornare a vivere senza la nuvola fantozziana della paura sulla testa. Giusto il tempo di chiedersi che fine avesse fatto il Covid e virologi al seguito, che a ricordarcelo ci ha pensato la Stampa, a pagina 24.

Virologi star e l’allarme quinta ondata

Allarme quinta ondata: “Salgono ancora i contagi. In Germania sono già arrivati a 270mila al giorno” Esperti divisi sul no alle restrizioni: “Ora prudenza per un’estate tranquilla”. Un titolone che fa riemergere l’inquietudine della pandemia sottotraccia. Dopo giorni trascorsi a chiederci dove fosse finito il Covid, passato da essere il protagonista indiscusso delle nostre vite, a semplice comparsa, ecco che torna ad alzare la testa. Peccato che oltre la testa si siano alzati anche i toni. Ovviamente catastrofisti.

La sottovariante di Omicron

C’è la sottovariante Omicron BA.2. La più trasmissibile di tutte le sorelle incontrate fino ad oggi da Brusaferro che dice : «Sta crescendo la diffusione della sottovariante Omicron BA.2, che le evidenze internazionali ci segnalano come maggiormente trasmissibile rispetto alla Omicron BA.1». E se il mondo riapre, l’Italia si ritrova endemicamente in quella liturgia allarmistica, supportata dai titoloni che prefigurano scenari apocalittici. Come se già non ce ne fossero abbastanza, come se non fossimo già sufficientemente terrorizzati da ciò che sta accadendo in Ucraina e dalla morsa dei rincari che stringe ogni giorno di più la sua presa.

“Rispedite al mittente le porzioni di libertà”

A fare da eco a questa narrazione catastrofista,si è aggiunto il grillo parlante del Ministro Speranza. Il consigliere, la guida, il mentore: Walter Ricciardi. «Con l’allentamento delle misure anti-Covid che si sta registrando in diversi Paesi europei, corriamo il rischio, di questo passo, di rovinarci l’estate». I virologi star non si smentiscono mai. Stessa tecnica. Instilliamo la paura, o meglio, risvegliamola casomai si fosse assopita. Ha voluto dire che il governo, dove siede colui al quale lo stesso Ricciardi dispensa consigli, ci sta allentando le restrizioni, ma se noi ci fidiamo di queste indicazioni ci rovineremo l’estate. Avete capito bene il sottotesto? Anche se vi restituiranno porzioni di libertà rispeditele al mittente accompagnate con un “ grazie ne faccio volentieri a meno”.

I virologi star ci terranno… compagnia

A rincarare la dose,l’epimediologa Salmaso dice: «È l’effetto delle riaperture e dei pochi bimbi vaccinati». Una spasmodica ricerca di quel “Covid Zero” perseguito ad oggi solo in Cina. Non abbiamo l’ambizione di assomigliarle vero? Tornando a noi, quel “chiudiamo oggi per salvare l’estate” di Ricciardi, più che un avvertimento suona come un macabro presagio. Però ci sentiamo di rassicurare il consulente. Il problema vacanze non si porrà per milioni di famiglie. Colpa dell’Omicron2? No, semplice consapevolezza che da qui all’estate, avremmo i portafogli talmente vuoti da riuscire a vedere il mare solo dalla tv del soggiorno . Ovviamente con i virologi in collegamento che ci terranno compagnia.