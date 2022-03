L’Europa pronta a nuove sanzioni contro Mosca. Orban: no all’embargo del petrolio russo

L’Ue “rimane pronta a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni coordinate” contro la Russia e la Bielorussia, dopo aver adottato finora misure “significative” che hanno avuto un impatto “massiccio” su Mosca e Minsk. Lo riporta la bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo, che si terrà dopodomani a Bruxelles.

Ma sul nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca non c’è accordo: non ci sarà l’embargo sul petrolio russo. C’è intesa tra i 27 invece sulla sicurezza e la politica di difesa Ue. I ministri di Esteri e Difesa europei hanno raggiunto l’accordo anche per altri 500 milioni di euro di aiuti a Kiev per l’acquisto di armi.

«C’è una discussione tra i 27 sul rafforzamento delle sanzioni. Siamo molto chiari: aumenteremo regolarmente la pressione sulla Russia», dice a Bruxelles Clément Beaune, segretario di Stato agli Affari Europei della Francia, Paese che ha la presidenza del Consiglio Ue. «Le discussioni sono in corso – continua – abbiamo già adottato sei pacchetti di sanzioni. Se la guerra in Ucraina scelta dalla Russia continua, aumenteremo la pressione su Mosca. Non esiteremo ad aumentare il livello delle sanzioni, ogni volta che sarà necessario», conclude.

L’Ungheria di Viktor Orbán ha intanto messo il veto a un embargo dell’Unione europea sulle importazioni di petrolio dalla Russia, permettendo ad altri stati membri di nascondersi dietro il “no” di Budapest per evitare di dover decidere se smettere di finanziare la guerra di Vladimir Putin in Ucraina.

Per Orbán, l’energia russa è una linea rossa che non va superata. “Non sosterremo sanzioni che mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Ungheria”, ha spiegato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. Dall’Italia, ha invece assicurato il nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio, non vi saranno veti al quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia.