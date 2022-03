L’allarme: «Mosca si prepara a usare il Sarin». Ecco gli effetti del gas nervino che “tenta” i russi

Esposizione al Sarin: ecco le conseguenze

L’esposizione al gas Sarin è letale anche a concentrazioni molto basse e la morte può verificarsi entro dieci minuti dopo l’inalazione diretta a causa del soffocamento da paralisi respiratoria, a meno che gli antidoti non vengano somministrati rapidamente. Le persone che assorbono una dose non letale, ma non ricevono cure mediche immediate, possono subire danni neurologici permanenti. È per questa ragione che secondo InformNapalm ai soldati russi sarebbero state consegnate fiale di atropina, che è, insieme alla pralidossima, l’antitodo per eccellenza al Sarin.