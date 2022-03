Il ministro russo Lavrov parla all’Onu e le delegazioni escono dall’aula. Il video è virale sul web

Nello stesso giorno in cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato davanti al Parlamento Ue applaudito da tutti gli eurodeputati in piedi, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov otteneva l’esatto contrario. Diplomatici e ambasciatori hanno lasciato in massa l’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra quando il ministro degli Esteri russo ha iniziato il suo intervento in collegamento video. Quella di Lavrov era ”disinformazione totale” e non meritava l’attenzione dei diplomatici, ha scritto su Twitter la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. “La Russia è isolata e dovrebbe vergognarsi di sedere alle Nazioni Unite”, ha detto ancora Truss. I gesti a volte sona sostanziali.

I funzionari Ue boicottano Lavrov: escono tutti dall’aula

Hanno sfilato uno ad uno fuori dall’aula, diplomatici ed ambasciatori. Una marcia fatta in silenzio, con calma. Un gesto che è stato pubblicato su Twitter dalla delegazione francese. Il tweet è stato accompagnato dall’hashtag #StandWithUkraine. Durante la Conferenza sul disarmo a Ginevra il discorso di Lavrov è caduto nel vuoto. Ed è stato meglio così. Lavrov ha giustificato la sua assenza dicendo che non poteva essere personalmente in Svizzera a causa delle “sanzioni anti-russe” che gli vietano di sorvolare l’Unione europea. Poi ha accusato il regime di Kiev di cospirare per sviluppare il suo arsenale atomico: “è una minaccia alla sicurezza internazionale“, ha avuto il coraggio di affermare il ministro degli Esteri russo nel videomessaggio, come riferisce la Tass.

Lavrov umiliato. La Russia replica: “Ipocriti”

“Stiamo lavorando per evitare l’emergere di armi nucleari in Ucraina”, ha aggiunto Larov, scrive l’agenzia russa Tass. “È giunto il momento di portare a casa le armi nucleari statunitensi e smantellare completamente le infrastrutture ad esse collegate in Europa”, ha accusato. Bene hanno fatto ad alzarsi e andarsene. Naturalmente la reazione non è tardata ad arrivare, dopo che la notizia della diserzione dell’aula ha fatto il giro del web. I diplomatici di numerosi Paesi e l’ambasciatore ucraino che hanno boicottato l’intervento virtuale del ministro degli Esteri russo sono “ipocriti”, ha denunciato la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova