Droga, giovanissimi spacciavano davanti scuola. Uno dei due era già ai domiciliari

Ventiquattro misure cautelari in tutto e un 14enne denunciato in stato di libertà. È il bilancio di due operazioni anti droga condotte a Roma da polizia e carabinieri. La prima, a Roma città, ha fatto emergere un giro di pusher giovanissimi, che spacciavano fra i coetanei a scuola. Le misure scattate in questo caso sono due arresti e una denuncia. La seconda, a Tivoli, ha smantellato un’organizzazione strutturata che si era impossessata delle piazze di spaccio dopo gli arresti precedenti. In questo caso la Procura ha emesso 22 misure cautelari.

Il permesso di andare a scuola usato per spacciare droga

A Roma città i due ragazzi arrestati sono un minorenne e un maggiorenne che però ancora frequenta le scuole. Il ragazzo, già agli arresti domiciliari per una rapina, infatti, poteva uscire di casa la mattina per seguire le lezioni e proprio durante queste ore “di libertà”, i poliziotti in borghese del commissariato Colombo lo hanno sorpreso insieme a un minore mentre stava dividendo un panetto di hashish. A seguito delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato al maggiorenne 12 grammi di hashish e più di 80 grammi al minorenne.

Denunciato anche un 14enne

Per il più grande, dopo la convalida del Tribunale di Roma, sono scattati i domiciliari con il braccialetto elettronico. Per il minore, il Tribunale dei Minori ha imposto alcune prescrizioni, tra le quali quella di frequentare la scuola. Nell’ambito degli stessi servizi, inoltre, gli agenti hanno sorpreso un 14enne che nascondeva nei vestiti poco meno di 10 grammi di hashish già diviso in singole dosi. Il ragazzino è stato segnalato alla magistratura specializzata.