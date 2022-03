Da brividi il “Va’ pensiero” di Verdi cantato in strada dal coro dell’Opera di Odessa (video)

Mentre risuonava l’angosciante sirena che preanunciava gli attacchi russi, il coro dell’opera di Odessa si radunava in piazza. Sfidando alla sua maniera gli attacchi russi intonava il «Va’ pensiero» del nostro Giuseppe Verdi, da sempre Inno alla libertà dei popoli. Uno dei cori più noti e più coinvolgenti in grado di parlare una lingua universale. Un momento toccante e commovente per la città che è nelle mira dei militari di Mosca.

Il “Va’ pensiero di Verdi” risuana potente ad Odessa

Da brividi l’esecuzione avvenuta in un contesto drammatico. Le immagini sono state riprese sui social e rilanciate in rete. Un video di grande suggestione, intonato sotto la bandiera ucraina. Il gruppo di artisti ha eseguito prima l’inno nazionale del Paese. E poi il Va pensiero dal Nabucco di Verdi. La musica classica e l’opera contro la guerra. I cantanti e musicisti dell’opera di Odessa, città del sud dell’Ucraina, hanno tenuto un concerto all’aperto, davanti al teatro dell’opera della città. LEGGI ANCHE Ucraina, monastero e supermercato sotto attacco: morti e feriti. A Kiev resta cibo per due settimane

Odessa, risuona il "Va pensiero", le note della libertà mentre infuria la follia

Da pelle d’oca l’esecuzione di un brano amatissimo in tutto il mondo: note struggenti che chiamano a raccolta la dignità dei popoli, incoraggiandoli a non assogettarsi al nemico. Note che racchiudono il lamento delle persone e le tragedie dei popoli. Ancora oggi un’aria immortale che emoziona, perchè fa parlare in un’unica lingua, ieri come oggi. Il tutto mentre intorno ruota la follia di una guerra che sta seminando sangue e orrori.