Catasto, Rampelli: “Draghi si accoda alla persecuzione della proprietà: il Pd egemonizza il governo”

“Secondo Proudhon ‘la proprietà è un furto’. Se anche Mario Draghi si accoda alla persecuzione della proprietà immobiliare allora è evidente che il Partito Democratico sta egemonizzando l’esecutivo“. Usa parole molto dure il vicepresidente della Camera Rampelli per commentare quanto accaduto giovedì sulla riforma del catasto. Uno scontro durissimo in cui la maggioranza di governo è andata in frantumi e che poteva portare perfino alla crisi di governo.

Catasto, Rampelli: “Il Pd sta egemonizzando l’esecutivo”

Sappiamo come è andata in Commissione Finanze alla Camera: il centrodestra ha presentato ieri un emendamento soppressivo dell’articolo 6 della legge delega per la riforma fiscale. Lo stralcio non è passato per un solo voto, 23 voti contro 22. A votare per mantenere la norma è stata tutta la vecchia alleanza giallorossa: PD, M5S, LeU e Italia Viva; con l’appoggio decisivo di Alessandro Colucci di Noi con l’Italia (la formazione centrista guidata da Maurizio Lupi). Sull’altro lato della barricata Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Coraggio Italia e i membri del Gruppo misto.

Catasto, Draghi come Monti e Conte: si rinsalda il partito delle tasse

Il governo di Mario Draghi, su questo sempre più simile all’esecutivo di Mario Monti o al secondo gabinetto di Giuseppe Conte, ha caricato una pistola: e un futuro governo potrebbe usare l’arma contro i contribuenti, grazie al partito delle tasse. Smaschera il giochetto Rampelli: “È inutile parlare di riforma del catasto per edulcorare quella che si manifesta come una vera e propria patrimoniale sulla casa. E che rischia di costare troppo ai contribuenti già tartassati da un complesso di tasse e tributi nazionali e locali più alti al mondo“.

Rampelli: “La nostra vocazione è alleggerire il peso fiscale sulla casa”

La visione del mondo del centrodestra che si è ricompattato è un’altra: “La vocazione storica del centrodestra, peraltro, – spiega Rampelli- è quella di alleggerire il peso fiscale sulla casa a sostegno della classe media. Ceto medio che in questi ultimi decenni è stato letteralmente divorato dallo Stato e impoverito nel potere di acquisto”. Nel merito della riforma del Catasto, siamo con il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa: «Disgusto per chi ha usato la guerra» per questa accelerazione. Politicamente, la giornata ha raccontato lo schiacciamento del governo sul Pd e sulla linea pro tasse, la subordinazione dei grillini al Pd, e una Fi divisa tra i Draghi boys, come il ministro Brunetta, e Berlusconi.