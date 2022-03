Caro bollette, Meloni: «Gli italiani pagano la crisi. Bocciati gli emendamenti di FdI contro i rincari»

«La maggioranza boccia gli emendamenti di Fratelli d’Italia contro il caro bollette». Lo scrive sulla sua pagina Fb Giorgia Meloni. «Ancora una volta tentano di far pagare al popolo italiano la grave crisi economica. La nostra battaglia in difesa dei cittadini non si fermerà».

Meloni sul caro bollette

La leader di Fratelli d’Italia a corredo del post pubblica un video in cui Andrea Delmastro illustra gli emendamenti presentati da FdI nell’ambito del disegno di legge sull’Ucraina. Le misure riguardano l’esenzione dell’Iva per le imprese energivore. L’esenzione dell’Iva per le famiglie. L’esenzione dell’Iva sugli aumenti. Tre emendamenti che sono stati bocciati dalla maggioranza.

Caro bollette, Delmastro: ecco gli emendamenti di FdI

«Nel disegno di legge sull’Ucraina FdI ha presentato una serie di misure in difesa di imprese e famiglie in relazione al caro bollette», spiega il parlamentare di Fratelli d’Italia. «FdI ha presentato alcuni emendamenti. Il primo è contro il caro bollette per le imprese energivore. Perché quelle imprese stanno chiudendo. La risposta del ramo sinistro del Parlamento è stata no. FdI non si rassegna e presenta un altro emendamento che riguarda la sterilizzazione dell’Iva sulle bollette elettriche per le famiglie. No, anche quello non va bene».

«FdI continuerà a stare a fianco delle famiglie e delle imprese»

Delmastro ricorda: «Allora memori del fatto che il ministro Cingolani ha detto che i rincari delle bollette sono una truffa colossale abbiamo chiesto al Parlamento di stare vicino alle famiglie e di non applicare l’Iva sui rincari delle bollette. Anche in questo caso la risposta è stata no. Nessuna pietà, nessun segno di vicinanza alle famiglie». FdI, conclude Delmastro, «continuerà a stare a fianco delle famiglie per la sterilizzazione dell’Iva e per la rideterminazione immediata di tutte le accise. Se siamo in economia di guerra, l’economia di guerra non la deve pagare solo il popolo italiano».