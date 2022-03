Biden e Putin ai ferri corti, Mosca convoca l’ambasciatore Usa e minaccia: a un passo dalla rottura

Biden e Putin a un passo dalla rottura: «Mosca segua la legge internazionale e la decenza umana»

Una denuncia che Washington rilancia anche sul caso della giocatrice di basket, Brittney Griner, che la polizia doganale ha arrestato il mese scorso, dopo aver trovato nel suo bagaglio una ricarica di olio di hashish per la sigaretta elettronica. La scorsa settimana il dipartimento di Stato ha confermato che i funzionari dell’ambasciata americana in Russia non erano riusciti ad incontrare la sportiva detenuta in Russia. Dove, per inciso, sono detenuti anche gli ex marine Paul Whelan e Trevor Reed. Casi su cui, ancora venerdì scorso, una portavoce del dipartimento di Stato, Jalina Porter, ha detto che l’ambasciata continua «a fare pressioni, senza successo, per avere l’accesso consolare a tutti i detenuti. Compresa la signora Griner». Sottolineando la «profonda preoccupazione» che la situazione critica sta generando e alimentando.

E il presidente della Duma chiede al Congresso Usa l’impeachment contro Biden

Intanto il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti di avviare una procedura di impeachment contro Biden. «Le armi inviate a Kiev arrivano in mano a battaglioni neonazisti, come quello di Azov», ha dichiarato Viacheslav Volodin. «Il Congresso degli Stati Uniti deve porre fine al doppio standard», intima Mosca. «E far sì che Biden renda conto di quanto fatto. Se gli Usa sono uno stato costituzionale, non c’è altra scelta», ha sentenziato Volodin su Telegram. Aggiungendo che è una «questione da tribunale dell’Aja». E ribaltando la denuncia di Biden contro Putin.