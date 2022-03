8 marzo, domani Giorgia Meloni inaugurerà la mostra multimediale “Patriote d’Italia”

Donne in prima linea. “Patriote d’Italia” è il titolo della mostra multimediale che si inaugurerà domani in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia guidato da Isabella Rauti.

Meloni inaugura domani la mostra “Patriote d’Italia”

Sarà Giorgia Meloni a tagliare il nastro della mostra multimediale e itinerante domani alle ore 15,30 nei locali della Fondazione Alleanza nazionale (in via della Scrofa 43). Un’iniziativa dal forte valore simbolico in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo. Un impegno che ha il suggello della leader di Fratelli d’Italia, unica donna leader di partito nel panorama politico.

Ventitré pannelli raccontano 50 profili di donne

L’esposizione “Patriote d’Italia” rientra in un progetto più articolato che comprende il portale dedicato (www.patrioteditalia.it) e la pubblicazione di un Catalogo ragionato della mostra. Il percorso espositivo si snoda attraverso 23 pannelli (di cui 1 introduttivo ed 1 finale). Che raccontano 50 profili femminili. Un impegno che viene da lontano, spiega la senatrice di FdI. Che ricorda la presenza femminile nella storia della destra italiana. La mostra inaugurata è allestita nei locali della Fondazione Alleanza nazionale. Oltre alla Meloni interverranno i curatori della mostra Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento, ed Emanuele Merlino.