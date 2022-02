Ucraina, ultimo disperato tentativo di evitare la guerra: Biden è pronto a vedere Putin

Ucraina-Usa, Biden pronto a incontrare Putin

«Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo anche pronti a rapide e severe conseguenze se la Russia dovesse scegliere la guerra. E al momento la Russia sembra impegnata a portare avanti i preparativi per un attacco su vasta scala all’Ucraina in tempi molto brevi», le parole della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nella notte tra domenica e lunedì. «Il presidente Biden è pronto a confrontarsi con il presidente Putin in qualsiasi momento e secondo qualsiasi formato, se questo può contribuire ad evitare una guerra», ha detto Blinken nella giornata di domenica a State of the Union, programma della Cnn.

Ucraina, le immagini satellitari

Ma la tensione resta alta. Le forze armate russe intensificano i preparativi al confine con l’Ucraina. Le attività militari della Russia sono documentate da immagini satellitari raccolte domenica dall’americana Maxar Technologies. In particolare, le immagini documentano in territorio il dispiegamento di mezzi e reparti a nordovest di Belgorod e nell’area di Soloti e Valuyki, a circa 35 chilometri dal confine.

Russia, ok alla riunione Gruppo di Contatto

Dalla Russia arriva la notizia che Mosca sarebbe disponibile a partecipare a una riunione del Gruppo di Contatto se l’Ucraina e il Donbass decidono di convocarlo. È quanto scrive l’agenzia di stampa Ria Novosti citando una propria fonte. La partecipazione della Russia deriverebbe dal fatto che ”le funzioni dell’intermediario lo prevedono”, aggiunge la fonte.

Le accuse ai militari ucraini

Sono state compiute 66 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore. Lo hanno affermato i miliziani della Repubblica popolare di Luhansk accusando i militari ucraini nella regione del Donbass. Lo ha detto il portavoce della milizia Ivan Filiponenko sostenendo che ”i militari ucraini hanno bombardato 24 postazioni nella Repubblica usando armi proibite dagli Accordi di Minsk”.

L’esercito ucraino, dal canto suo, ha accusato i separatisti filo russi di aver compiuto 80 violazioni del cessate il fuoco. In una nota si spiega che non si sono registrate vittime tra le forze ucraine a causa di queste violazioni.