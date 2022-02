Ucraina in fiamme, notte di combattimenti: Kiev sotto attacco missilistico, i tank russi avanzano

Ucraina in fiamme. Seconda notte di paura e combattimenti. Mentre i tank russi si avvicinano a Kiev, poco prima delle 7 ora locale (le 6 in Italia) sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitale ucraina prima dell’alba è stata colpita da un attacco “con missili cruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su «un edificio residenziale in via Kosice». Mentre i cittadini di Kiev si sono rifugiati durante la notte nelle stazioni della metropolitana.

Ucraina, Kiev colpita da ” un attacco missilistico” Kiev è stata colpita da «un orribile attacco missilistico», la denuncia in un tweet del ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleb. «L’ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa del genere è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina sconfisse il male e lo sconfiggeremo anche questa volta. Fermare Putin. Isolare la Russia, tagliare tutti i rapporti». LEGGI ANCHE Le truppe russe hanno preso Chernobyl, è allarme: si combatte intorno a 200 tonnellate di scorie radioattive

Le truppe russe hanno preso Chernobyl, è allarme: si combatte intorno a 200 tonnellate di scorie radioattive Abbattuto un aereo russo a Kiev Le forze ucraine hanno intanto abbattuto un aereo russo su Kiev, ha reso noto un consigliere del ministero dell'Interno, secondo cui un edificio residenziale di nove piani è in fiamme dopo che l'aereo è precipitato nella capitale. Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto inoltre che i militari hanno fatto esplodere un ponte sul fiume Teteriv, a Ivankiv, una cinquantina di chilometri a nord di Kiev per bloccare l'avanzata delle forze russe verso la capitale. La Russia ha già perso in Ucraina 800 uomini. Lo sostiene il ministero della Difesa di Kiev, secondo il quale le perdite "nemiche" includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. Ucraina, colpito l'aeroporto internazionale di Rivne Un missile ha inoltre colpito l'aeroporto internazionale di Rivne, ha quindi reso noto il sindaco della città dell'ovest dell'Ucraina, precisando che non si registrano gravi danni né al momento vittime. «Ci sono stati diversi morti e feriti nella notte», spiegano le guardie di frontiera nel sudest del Paese, nella regione di Zaporizhzhya, sul mar d'Azov. Le forze russe potrebbero entrare oggi a Kiev Le forze russe potrebbero entrare nella giornata di oggi a Vorzel e nei villaggi appena fuori Kiev. Lo ha detto la vice ministra degli Esteri ucraina Hanna Malyar, precisando che i militari stanno difendendo le posizioni su quattro diversi fronti nel Paese, nonostante siano in numero inferiore rispetto alle truppe russe.