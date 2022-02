Sondaggio Mentana: FdI vola ancora, Lega giù. L’80% degli elettori: “Centrodestra da rifondare”

Pd e Fratelli d’Italia in crescita e in lotta per il primo posto, con i Dem leggermente in vantaggio. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La 7 di Enrico Mentana, di lunedì 7 febbraio. Il partito di Enrico Letta rispetto ad una settimana fa registra un aumento dello 0,3 per cento e si colloca al 21,5, contro il 21,1 della forza politica guidata da Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,6. proseguendo la sua corsa.

Il sondaggio premia FdI e boccia la Lega

In calo la Lega, terza con il 17,1 e un meno 0,4, e M5S, al 13,3 in diminuzione dello 0,5. Cresce dello 0,5 Forza Italia, dal 7,3 al 7,8, seguita da Azione-Più Europa, al 4,4, con una perdita dello 0,1. Per il 78% degli elettori, il centrodestra è da “rifondare”, (soprattutto elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia) , per il 54 per cento (soprattutto elettori della Lega) invece bisogna creare una federazione dei partiti di centrodestra mentre per il 45 per cento al momento questa coalizione “non esiste più”.

M5S, con Conte il 70% dei militanti

Il Movimento Cinquestelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente. Lo pensa la maggioranza degli interpellati, il 48 per cento, del un sondaggio realizzato da Swg per il Tg L7. Per il 33 deve rimanere unito così come è, per il 15 è meglio che ci sia una scissione viste le troppe differenze di vedute. Indifferente o non sa il 4 per cento degli intervistati.

Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca in caso di scissione nel M5s il 75 per cento degli elettori sceglierebbe Conte, solo il 10 per cento starebbe con Luigi Di Maio mentre il 7 per cento non seguirebbe nessuno dei due. Fra tutti gli elettori solo il 15 per cento vuole la scissione, il 48 per cento dice che deve rimanere unito ma cambiare profondamente. Il 33 per cento invece lo appoggia così com’è.