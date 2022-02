SocialCom, Meloni “regina” della rete durante la partita del Quirinale. E’ suo il post più condiviso

Per Sergio Mattarella è boom di consenso tra i giovanissimi di Instragram e TikTok. È quanto emerge da un’analisi di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in rete tra il 24 gennaio e il 3 febbraio sul tema Quirinale. Durante questi undici giorni il tema dell’elezione del nuovo capo dello Stato ha prodotto oltre 19 milioni di interazioni: catalizzando l’attenzione degli utenti sulle trattative tra i partiti e sugli sviluppi successivi, che hanno portato alla conferma di Mattarella . Dall’analisi delle conversazioni è emerso un netto aumento del sentiment positivo nei confronti di Sergio Mattarella: arrivato al 50,55%, in netta controtendenza rispetto a quello registrato nei confronti del Parlamento, negativo al 69,46%. Il Presidente della Repubblica registra un sentiment positivo soprattutto tra i giovani di Instagram e TikTok (65,17%); che hanno seguito con molto interesse gli sviluppi che hanno portato alla sua riconferma.

SocialCom: Boom di Mattarella tra i giovani di Iinstagram e TikTok

Anche il discorso tenuto da Mattarella di fronte alle Camere riunite è stato molto apprezzato dagli utenti della rete. Nella sola giornata del 3 febbraio, il sentiment nei confronti di Mattarella è stato positivo al 60,47%, dieci punti sopra la media registrata nel periodo oggetto dell’analisi. A livello politico, l’analisi di SocialCom mostra alcune novità rilevanti:la figura di Mattarella, ad esempio, è apprezzata soprattutto dagli elettori di centro (sentiment positivo al 57%); mentre risulta “meno” popolare tra gli elettori che si riconoscono in partiti di centrodestra.

SocialCom: Meloni, la “regina” social nei giorni del Quirinale

Ma se Mattarella è stato riconfermato sul colle più alto, la vetta della rete – ed è la novità più rilevante – spetta a Giorgia Meloni: è lei ad affermarsi come leader di tutta quell’area non contenta della rielezione di Sergio Mattarella. La presidente di FdI è riuscita a catalizzare il consenso di un’area di utenti/elettori molto più ampia rispetto a quella del suo elettorato storico. (Questo il link con i grafici e i numeri giorno per giorno). Alcuni elementi della ricerca vanno a supporto di questa tesi:

1- Tra leader politici è quella che aumenta più di tutti, in termini di valori assoluti, la propria fan base Facebook: +9,6 fans.(slide 19).

2- È suo il post con il maggior engagement sul tema: si tratta del video con il quale ha commentato la rielezione di Sergio Mattarella: oltre 1 miliono di views, 98mila likes e 14mila condivisioni.

SocialCom: Meloni e FdI motore delle interazioni sui social

3 -Inoltre, tra tutti i parlamentari, sono proprio quelli di FdI ad aver generato il maggior numero di interazioni con i loro post sul tema Quirinale: (circa il 37,79% del totale). (Grafico nella foto). Un dato notevole, se pensiamo che la componente parlamentare di FdI è composta a 58 parlamentari, poco più del 5% del totale di deputati e senatori (945).

Da un punto di vista più generale, SocialCom rileva: le conversazioni relative ai canali social dei parlamentari sui temi dell’elezione del presidente della Repubblica hanno prodotto oltre 3 milioni di interazioni. Nei commenti degli utenti, sotto i post pubblicati dai parlamentari, prevalgono dure critiche per la poca capacità e la poca responsabilità dimostrata dalle forze politiche.