Roma, ghanese danneggia 23 auto e spacca un palo stradale sul parabrezza dell’auto dei carabinieri

Un’auto di pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, in transito su via di Porta San Lorenzo, a Roma, è stata colpita questa mattina sul parabrezza, con un palo della segnaletica stradale, da un uomo del Ghana che aveva già danneggiato 23 auto in sosta. I Carabinieri hanno arrestato la marcia, lo hanno disarmato e bloccato. Un Carabiniere è rimasto contuso. L’uomo è stato portato via dai Carabinieri che hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale.

Roma, il ghanese arrestato e portato via in stato di agitazione

L’uomo è stato portato via dai carabinieri che hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. Arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Sui social, insieme alle foto, è arrivata anche la denuncia del Cdq San Lorenzo: “Ennesimo atto di violenza nei confronti deicittadini di San Lorenzo. Stamane via di Porta San Lorenzo si è svegliata così. Stiamo monitorando tutto quello che succede e lo stiamo denunciando attraverso i social, i giornali e la televisione. Più siamo a denunciare, a reperire immagini, ad indignarci sempre di più e meglio è. E’ giunto il momento che la politica faccia realmente qualcosa e noi non gli daremo tregua”.

A Torino, due giorni fa, erano andati in scena i tifosi senegalesi, scatenati in strada…