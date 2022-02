Radio University, domani dalle ore 18 speciale sul Giorno del Ricordo con La Russa e Jeder

Dopo mesi di pausa domani, giovedì 10 febbraio alle ore 18, torna Radio University, la voce libera della destra milanese. A condurre la trasmissione Ignazio La Russa e Walter Jeder, in una puntata speciale in occasione della Giornata del Ricordo, in memoria dei martiri delle foibe e del dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Radio University si collegherà in diretta con la fiaccolata di Milano che avrà luogo in Piazza della Repubblica, presso il monumento dedicato alle vittime, e con Via della Scrofa a Roma, in cui nella sala della Fondazione Alleanza Nazionale, si terrà un convegno dedicato al giorno del ricordo, presentato da Giuseppe Valentino, presidente Fondazione AN.

Durante il convegno sarà presentata la nuova edizione, riveduta ed ampliata, del libro “10 Febbraio dalle foibe all’esodo“, di Roberto Menia, presente in sala insieme a Luciano Lucarini, editore Pagine/il Borghese e Giuseppe Sanzotta, direttore il Borghese. Ignazio La Russa interagirà con gli ospiti presenti all’evento e porrà alcune domande in merito al docufilm: “Io ricordo la terra dei miei padri”, del regista Michelangelo Gratton. La serata terminerà con la presentazione del documentario.