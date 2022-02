Prete barricato nell’ufficio postale: non voleva mostrare il Green pass. E arrivano i carabinieri

Prete si barrica nell’ufficio postale per non mostrare il Green pass. Una di quelle iniziative fatte apposta per suscitare clamore e fare notizia. Soprattutto perché si è verificata nel giorno in cui diventa obbligatorio esibire il certificato verde negli uffici pubblici. E’ successo all’ufficio postale di Bolano (La Spezia). Il sacerdote voleva pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il green pass. Don Piero Corsi è stato irremovibile e ora rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio.

Il prete ha infatti rifiutato di cedere il posto ai clienti in attesa, alcuni dei quali si sarebbero anche offerti di saldare le sue bollette. Solo all’arrivo dei carabinieri il prete ha desistito dal suo proposito.

Don Corsi non è nuovo a gesti discutibili: nel 2013 aveva affisso alla bacheca della chiesa il post di Pontifex che attribuiva la colpa dei femminicidi alle donne.

Nell’ottobre dello stesso anno aveva deciso di esporre sulla bacheca della chiesa alcune vignette anti-islamiche. In un’altra occasione aveva litigato con un clochard che chiedeva l’elemosina, brandendo contro di lui un candelabro. Nel 2016 era stato denunciato (e poi assolto) per avere puntato una idropulitrice contro un vigile urbano stagionale.