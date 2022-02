“Ovunque sarai”, il coraggio di Irama che porta sul palco un brano difficile e spiazza (official video)

Migliaia di commenti su Instagram, Irama ha colpito ancora il cuore dei suoi fan. L’esibizione sul palco di Sanremo è stata impeccabile. E il brano è toccante, molto elegante. Il testo è profondo, di gran lunga superiore a quelli osannati degli altri big in gara. “Ovunque sarai” è una ballata in cui c’è il contrasto tra la forza dell’amore e il dolore. È una canzone sulla “perdita”, l’artista si rivolge a una persona che non c’è più. Il livello si alza perché ci sono anche tracce di filosofia antica. E questa – nel dilagare della superficialità imperante – è una scelta coraggiosa.

Irama, uno stile “rivoluzionato”

Uno stile del tutto diverso rispetto agli ultimi successi di Irama. Diverso sia da “La genesi del tuo colore”, portata lo scorso anno a Sanremo, sia dai suoi tormentoni estivi. Nel brano c’è la poesia, il “suono del silenzio” La persona amata, nonostante non sia fisicamente presente, c’è nelle cose intorno, materiali o astratte, come nei gesti o nei i silenzi.

I fan si scatenano sui social

Il profilo di Irama viene preso d’assalto. Dal «Dajeeee» ai cuori inviati dalle fan, i commenti si moltiplicano. «Per me sei al primo posto», «emozione pura», «sei una bomba». «Ho guardato Sanremo solo per vedere te». E tantissime sono le proteste per il posto nella classifica della sala stampa. «È inconcepibile».