Nasce la Legione straniera ucraina. Appello di Zelensky ai volontari per difendere Paese e ordine mondiale

L’Ucraina sta opponendo una strenua resistenza contro le armate russe, alle prese con l’attacco decisivo dell’operazione di invasione che punta al rovesciamento del governo. Nonostante l’invio di armi promesso dall’Europa, Germania in testa a tutti, i quantitativi potrebbero non bastare, visti gli sforzi a cui è sottoposto il Paese, chiamato a difendersi. E a resistere. Così, per rafforzarsi e serrare i ranghi contro la massiccia offensiva russa, l’Ucraina ha deciso di allestire una sorta di Legione straniera. Un esercito alternativo a quello istituzionale, chiamato a raccogliere e a schierare in campo i volontari in arrivo dall’estero. Ed è lo stesso presidente Zelensky a confermare la notizia diffusa via social – (Telegram soprattutto). E che rimbalza sui media ucraini – definendo l’esercito parallelo composto di “mercenari” stranieri «una legione internazionale per la difesa territoriale dell’Ucraina».

L’Ucraina lancia l’appello ai volontari per una “legione straniera internazionale”

E allora, tra le notizie che arrivano dal fronte di guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annuncia quella della creazione di «una legione internazionale» di volontari dall’estero «per la difesa territoriale» di Kiev. Spiegando che «questo dimostra chiaramente il sostegno al nostro Paese». E aggiungendo a stretto giro: «Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali. Come emerso parlando con il primo ministro Draghi, abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l’Italia», sottolinea Zelensky, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale. Un appello alla partecipazione e al sostegno, in cui Zelensky si è rivolto in particolare alla Bielorussia, esortandola a «tornare ad essere un paese buono e sicuro».

L’appello di Zelensky agli «stranieri disposti a difendere l’Ucraina e l’ordine mondiale»

Un appello che segue a breve distanza da quello che il presidente ucraino ha rivolto agli «stranieri disposti a difendere l’Ucraina e l’ordine mondiale, come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell’Ucraina». E che Dmytro Kuleba, ministro della Difesa ucraino, ha rinvigorito via Twitter. Invitando i legionari disposti a combattere per Kiev «a contattare le missioni diplomatiche straniere dell’Ucraina nei vostri rispettivi Paesi. Insieme abbiamo sconfitto Hitler. E sconfiggeremo anche Putin», recita l’appello del titolare del dicastero della Difesa ucraino. D’altra parte, in una guerra in cui si combatte distretto per distretto. Strada per strada. Di portone in portone. In un conflitto senza esclusione di colpi in cui si spara sui civili. Sulle ambulanze. Contro i bus che trasportano cittadini in fuga e sui medici che tentano di raggiungere i feriti, c’è bisogno di tutto. E di tutti…