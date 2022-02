“Metti la mascherina!”. Rissa in funivia tra italiani e irlandesi a Bolzano, scattano cinque denunce

I militari della Stazione Carabinieri di Badia hanno denunciato cinque persone per rissa a causa di una mascherina non indossata. I fatti sono accaduti qualche giorno fa ma i carabinieri hanno riferito alla Procura della Repubblica di Bolzano ieri, dopo aver ricostruito minuziosamente l’accaduto. Un gruppo di cinque persone, due irlandesi di Dublino e tre liguri di Genova salgono nella stessa cabina della funivia “Piz la Ila”. Uno dei due irlandesi pare non ami molto la mascherina FFP2 e la toglie. Gli italiani protestano. “Togliete la mascherina!”. Inizia un battibecco.

La rissa per la mascherina scatenata dagli irlandesi

La cosa sembra quindi conclusa se non che all’arrivo alla stazione a monte tutti e cinque sono diretti al Club che si trova di fronte. Dalle parole alle mani, scatta un parapiglia che ovviamente non passa inosservato. Qualcuno telefona al numero unico europeo di pronto intervento 112 e immediatamente una pattuglia di carabinieri sciatori interviene per separare i contendenti e riportare pace.

Fortunatamente nessuno ha subito lesioni importanti e quindi nessuno dei cinque ha avuto bisogno di cure mediche però secondo i carabinieri di Badia il reato di rissa, peraltro aggravata dai motivi futili che l’hanno scatenata. Per loro fortuna, non essendoci state lesioni refertate, la pena in questi casi è della sola multa. Dovranno però affrontare ora un procedimento penale.

