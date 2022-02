Meloni ospite dei Conservatori Usa, Delmastro: «È leader europeo con cui interloquire»

La trasferta a Orlando, in Florida, per partecipare al Conservative political action conference, «fa parte di una credibilità internazionale che Meloni si è costruita, diventando un leader di statura mondiale». A chiarire il significato politico del viaggio che la presidente di FdI si appresta a compiere negli Usa è il deputato e capogruppo di FdI in commissione Esteri, Andrea Delmastro.

Meloni al congresso dei Conservatori Usa

La Conferenza politica annuale dei conservatori Usa si svolgerà da domani a domenica 27 febbraio. Meloni interverrà sabato 26 alle 12.45 (18.45 ora italiana) e durante la sua permanenza a Orlando terrà una serie di incontri con gli altri leader conservatori. «È la seconda volta che Meloni è invitata a questo importante congresso americano e questo testimonia l’attenzione della politica Usa verso una leader europea con cui interloquire», ha ricordato ancora Delmastro, che ha inserito l’evento anche nella cornice della crisi ucraina.

«Più utile il viaggio di Meloni che quello di Di Maio a Kiev»

«So che sarà più utile il viaggio della Meloni in America che quello di Di Maio in Ucraina, visto che in Aula il nostro ministro degli Esteri ha appena detto che non potrà avere rapporti bilaterali, perché vuole adeguarsi alla diplomazia europea». «È la prima volta che abbiamo un ministro degli Esteri che dice di poter fare tutto, tranne che il ministro degli Esteri… È davvero incredibile», ha concluso il deputato di FdI.